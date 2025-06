Al-Azhar condena ataque terrorista contra igreja em Damasco

CAIRO, 23 de junho de 2025 (WAM) — Al-Azhar condenou veementemente o hediondo ataque terrorista que teve como alvo a Igreja Mar Elias, localizada na região de Al-Duwaila’a, a leste de Damasco, e que resultou na morte de dezenas de civis inocentes e deixou muitos outros feridos. Segundo a instituição, o atentado foi perpetrado por um “terrorista brutal”, desprovido de qualquer senso de humanidade e compaixão.

Em comunicado, Al-Azhar afirmou que crimes bárbaros como esse são completamente contrários aos propósitos das religiões divinas e aos ensinamentos da ética humana. Tais ações representam uma violação flagrante do direito humano à vida, à segurança e à liberdade de culto, além de incitarem conflitos sectários entre cidadãos de uma mesma nação.

Al-Azhar conclamou todos a se posicionarem com firmeza contra esse terrorismo obscurantista, em todas as suas formas, e a empenharem esforços para estabilizar a região, proteger os civis e salvá-los do ciclo de violência e do sectarismo abominável.