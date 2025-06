Saqr Ghobash e presidente do Parlamento Europeu discutem cooperação em Abu Dhabi

ABU DHABI, 23 de junho de 2025 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC) dos Emirados Árabes Unidos, manteve conversações oficiais com Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, na sede do FNC, em Abu Dhabi.

O encontro teve como foco o fortalecimento da cooperação parlamentar entre o FNC e o Parlamento Europeu, incluindo a coordenação em questões de interesse comum nos âmbitos regionais e internacionais. Ambas as partes reiteraram seu compromisso com a parceria estratégica que os une e com a promoção da paz e da estabilidade regionais e globais.

As autoridades destacaram o papel fundamental dos parlamentos na construção de pontes de diálogo e na defesa dos interesses das nações e dos povos. Ressaltaram ainda a necessidade de soluções pacíficas para as crises globais atuais e a importância da diplomacia parlamentar no apoio às ações governamentais e na facilitação de um diálogo construtivo em diversas áreas.

A reunião contou com a presença de vários membros do Conselho Nacional Federal, além de Mohammed Ismail Al Sahlawi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Bélgica, Luxemburgo e União Europeia.

No início do encontro, Ghobash deu as boas-vindas a Metsola e à sua comitiva, elogiando o crescimento constante das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia.

“Esta visita excepcional marca a primeira de uma presidente do Parlamento Europeu ao nosso país e à região do Golfo”, destacou Ghobash. “Representa um salto qualitativo nas relações parlamentares com a UE e envia uma mensagem clara de que o diálogo e a abertura são pilares fundamentais da nossa parceria futura.”

Ghobash sublinhou que a visita ocorre em um momento crítico no cenário internacional, refletindo uma consciência compartilhada sobre os desafios transnacionais e a importância de abordagens parlamentares responsáveis que priorizem a dignidade humana, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável.

Ele destacou ainda que o fortalecimento das relações entre os Emirados e os Estados-membros da União Europeia recebe total atenção e apoio da liderança dos Emirados, especialmente do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Tribunal Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, dada a relevância estratégica desses laços.

Por sua vez, Metsola expressou sua satisfação pela visita aos Emirados Árabes Unidos e agradeceu pela calorosa recepção e hospitalidade.

Ela elogiou a posição internacional dos Emirados como exemplo de convivência pacífica e estabilidade, e afirmou que o notável crescimento das relações econômicas entre a UE e os Emirados reflete a profundidade da confiança mútua e o compromisso comum de avançar em interesses econômicos e fortalecer os vínculos institucionais.

Metsola também reconheceu o papel central desempenhado pelos Emirados na promoção da segurança e estabilidade regionais, além de seus esforços contínuos na defesa dos valores da paz e da cooperação.