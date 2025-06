Al Marar lidera delegação dos EAU na 51ª sessão do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da OCI

ISTAMBUL, 23 de junho de 2025 (WAM) — Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, liderou a delegação dos Emirados Árabes Unidos na 51ª sessão do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), realizada de 21 a 22 de junho em Istambul, sob o tema “A Organização para a Cooperação Islâmica em um mundo em transformação”.

Durante a sessão, a delegação dos Emirados destacou a importância de fortalecer os esforços conjuntos para enfrentar os desafios regionais e internacionais, com foco no diálogo e na diplomacia como ferramentas essenciais para a resolução de conflitos.

A delegação reafirmou o compromisso dos Emirados com a consolidação da paz e da estabilidade, o combate ao extremismo e à violência e a promoção de soluções políticas para as crises, incluindo a causa palestina. Nesse sentido, reiterou a rejeição categórica a qualquer tentativa de deslocamento forçado dos palestinos, sublinhando a importância da criação de um Estado palestino independente com base na solução de dois Estados.

A delegação também expressou profunda preocupação com a crise humanitária no Sudão, defendendo a transição para um processo político liderado por civis, livre de controle militar e com apoio da comunidade internacional. Ressaltou ainda a necessidade de adoção de medidas urgentes para proteger civis, garantir o fornecimento imediato e irrestrito de ajuda humanitária por todos os meios possíveis e impedir que qualquer uma das partes envolvidas na guerra use ou politize o auxílio.

Os Emirados também rejeitaram as acusações infundadas feitas pela autoridade portuária de Porto Sudão, destacando a decisão da Corte Internacional de Justiça, de 5 de maio de 2025, que rejeitou o caso contra os EAU. Essa decisão confirma que as alegações careciam de fundamentos. A delegação reiterou o apoio dos Emirados à busca de uma solução pacífica no Sudão e informou que o país já destinou mais de US$ 680 milhões desde o início do conflito.

A intervenção também ressaltou os avanços dos EAU nos campos da tecnologia, inteligência artificial e sustentabilidade, com destaque para a introdução de um currículo de IA nas escolas públicas e as posições de destaque ocupadas pelo país nos Indicadores de Competitividade Global.

Além disso, foram destacadas as iniciativas dos Emirados em prol da transição verde, como o programa “Net-Zero 2050” e a “Iniciativa da Água Mohamed bin Zayed”.

Por fim, a delegação reiterou o compromisso da política externa dos Emirados com a ajuda humanitária internacional e mencionou o lançamento da iniciativa “Erth Zayed Philanthropies”, alinhada ao legado do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador da nação.