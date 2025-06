Qatar fecha espaço aéreo como medida de precaução

DOHA, 23 de junho de 2025 (WAM) — As autoridades do Qatar anunciaram a suspensão temporária da navegação aérea em seu espaço aéreo. A medida é preventiva e reflete a resposta do país ao cenário regional em evolução, reiterando o compromisso inabalável do governo com a segurança de seus cidadãos, residentes e visitantes.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira pela Agência de Notícias do Qatar (QNA), o Ministério das Relações Exteriores confirmou que os canais oficiais estão acompanhando de perto os desdobramentos. A pasta afirmou ainda que está em coordenação com parceiros regionais e internacionais para avaliar a situação e que novas informações serão divulgadas ao público por meio de canais oficiais assim que disponíveis.

O ministério ressaltou que a segurança de todos os que estão em território qatariano continua sendo prioridade absoluta. O governo assegurou estar preparado para adotar todas as medidas preventivas necessárias a fim de garantir a proteção contínua da população.