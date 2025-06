Líderes legislativos do Golfo e presidente do Parlamento Europeu divulgam declaração conjunta

ABU DHABI, 23 de junho de 2025 (WAM) — Ao final da 18ª reunião periódica, realizada pelo Conselho Nacional Federal (FNC) em Abu Dhabi, sob a presidência de Saqr Ghobash, os presidentes dos Conselhos Shura, Representativo, Nacional e da Nação dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), juntamente com a presidente do Parlamento Europeu, emitiram uma declaração conjunta.

Diante dos atuais desdobramentos militares na região do Golfo Árabe, o comunicado enfatizou a urgência da desescalada, da contenção de conflitos, do exercício da diplomacia responsável e da importância do diálogo como o melhor caminho para preservar a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Os signatários destacaram a necessidade de intensificar os esforços conjuntos para estabelecer estruturas de cooperação voltadas ao enfrentamento de desafios globais atuais. Entre eles, estão as mudanças climáticas, a segurança energética, o desenvolvimento sustentável, o combate ao terrorismo e ao extremismo, além da promoção dos valores universais de convivência e tolerância.

Os líderes legislativos do CCG e a presidente do Parlamento Europeu expressaram profundo agradecimento ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pela generosa hospitalidade e calorosa recepção, que contribuíram significativamente para o êxito da reunião e de seus resultados construtivos. Também agradeceram ao governo e ao povo dos Emirados, bem como ao Conselho Nacional Federal, pelo convite e pela excelente organização do encontro.

Os participantes elogiaram as sólidas relações e a parceria estratégica entre os países do CCG e a União Europeia, baseadas no respeito mútuo, na cooperação e em interesses compartilhados, que fortalecem a segurança, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade de ambas as regiões.

Reafirmaram a importância da primeira Cúpula CCG-UE, realizada em 16 de outubro de 2024, em Bruxelas, cujos resultados foram descritos como um roteiro e novo impulso para o fortalecimento das relações bilaterais e das parcerias. Ressaltaram ainda a necessidade de avançar no diálogo parlamentar, promover visitas mútuas e troca de experiências, além de consultas sobre questões regionais e internacionais de interesse comum.

Os líderes também clamaram pelo fim imediato das violações, pela proteção das vidas humanas e pela entrega segura, imediata e contínua de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Defenderam um cessar-fogo, a libertação de reféns e detidos, e reafirmaram que a solução de dois Estados continua sendo o único caminho viável para alcançar uma paz justa e abrangente.

Por fim, abordaram os esforços internacionais para encerrar a guerra na Ucrânia, reiterando o compromisso ativo com a resolução do conflito. Saudaram as iniciativas dos países do Golfo em apoio a propostas de cessar-fogo, ao reforço da segurança marítima no Mar Negro e à entrega de ajuda humanitária à Ucrânia, incluindo trocas de prisioneiros e reencontros familiares.