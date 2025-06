Bahrein suspende temporariamente seu espaço aéreo

MANAMA, 23 de junho de 2025 (WAM) — A Autoridade de Aviação Civil do Ministério dos Transportes e Telecomunicações do Bahrein anunciou a suspensão temporária da navegação aérea no espaço aéreo do Reino. A medida é preventiva, adotada diante da evolução dos acontecimentos na região.

Segundo a Agência de Notícias do Bahrein (BNA), o ministério informou que as autoridades competentes estão monitorando os desdobramentos 24 horas por dia, em coordenação com parceiros internacionais. O comunicado ressaltou a importância de seguir as instruções emitidas por órgãos oficiais para garantir a segurança de todos.