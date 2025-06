Ministério da Defesa do Qatar: Defesa aérea intercepta com sucesso ataque com mísseis contra base de Al Udeid

DOHA, 23 de junho de 2025 (WAM) — O Ministério da Defesa do Qatar informou que as defesas aéreas do país interceptaram com sucesso um ataque com mísseis que tinha como alvo a base aérea de Al Udeid.

Segundo a Agência de Notícias do Qatar (QNA), o ministério afirmou que, graças a Deus, à vigilância das forças armadas e às medidas preventivas adotadas, o incidente não resultou em mortes nem feridos.

A fonte reiterou que o espaço aéreo e o território do Qatar estão seguros, e que as Forças Armadas cataris permanecem em constante estado de prontidão para enfrentar qualquer ameaça. Também recomendou que cidadãos e residentes busquem orientações e atualizações exclusivamente por meio de canais oficiais.