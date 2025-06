Qatar condena veementemente ataque iraniano à base aérea de Al Udeid

DOHA, 23 de junho de 2025 (WAM) — O governo do Qatar condenou de forma veemente o ataque iraniano que teve como alvo a base aérea de Al Udeid, ocorrido na noite desta segunda-feira.

O conselheiro do primeiro-ministro do Qatar e porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores, Dr. Majed bin Mohammed Al Ansari, classificou o ataque realizado pela Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) como uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do país, além de um desrespeito ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas.

Em declaração à Agência de Notícias do Qatar (QNA), Al Ansari afirmou que o país se reserva o direito de responder de forma direta, proporcional à natureza e à gravidade dessa agressão, em conformidade com o direito internacional.

O porta-voz informou ainda que as defesas aéreas do Qatar conseguiram interceptar com sucesso o ataque e neutralizar os mísseis lançados. Ele acrescentou que o Ministério da Defesa divulgará posteriormente uma nota oficial detalhando as circunstâncias do incidente.