Emirados recebem líderes parlamentares do Golfo para discutir cooperação e segurança regional

ABU DHABI, 23 de junho de 2025 (WAM) — O ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu, em Abu Dhabi, uma delegação composta pelos presidentes dos conselhos legislativos dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

A delegação incluiu o xeique Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim Al Sheikh, presidente do Conselho Consultivo da Arábia Saudita; o xeique Khalid bin Hilal bin Nasser Al Maawali, presidente do Conselho Consultivo de Omã; Ahmed bin Salman Al-Musallam, presidente do Conselho de Representantes do Bahrein; e Yousef bin Ali Al Khater, presidente da Comissão de Assuntos Internos e Externos do Conselho Consultivo do Qatar.

Durante o encontro, os participantes discutiram formas de ampliar a cooperação entre os Estados do Golfo em diversas áreas, além de temas de interesse comum, com foco especial no fortalecimento da ação conjunta do CCG.

A reunião também abordou os desdobramentos recentes no Oriente Médio e seus impactos na paz e na segurança da região.