Bahrein condena ataque do Irã ao Qatar e reafirma apoio a país vizinho

MANAMA, 23 de junho de 2025 (WAM) — O Reino do Bahrein reafirmou seu total apoio ao Estado do Qatar após o ataque iraniano contra o território do país.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Bahrein, o governo manifestou solidariedade plena ao Qatar, destacou os laços de irmandade e origem comum entre os dois países e reiterou a unidade dos Estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) diante de um momento crítico.

O texto pediu esforços conjuntos para conter a escalada do conflito, evitar novos confrontos e resolver todas as disputas por meios pacíficos.

O Bahrein também condenou com firmeza o ataque lançado pela Guarda Revolucionária do Irã, classificando-o como uma violação da soberania e do espaço aéreo do Qatar, além de um desrespeito ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas