Conselho de Cooperação do Golfo condena ataque do Irã ao Qatar e pede reação da ONU

RIAD, 23 de junho de 2025 (WAM) – Jasem Mohamed AlBudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), condenou com veemência o ataque com mísseis lançado pelo Irã contra o território do Estado do Qatar.

AlBudaiwi afirmou que essa agressão representa uma violação flagrante da soberania do Qatar e uma ameaça direta à segurança de todos os países-membros do CCG. Reiterou que a segurança dos Estados do Golfo é indivisível e que o conselho permanece unido ao lado do Qatar diante de qualquer ameaça à sua integridade territorial.

“Num momento em que o Qatar e os Estados do Golfo condenam fortemente os ataques israelenses ao território iraniano e empreendem todos os esforços para alcançar um cessar-fogo e mediar uma resolução, são surpreendidos por esse ataque com mísseis iraniano, que viola todas as normas, tratados e leis internacionais”, declarou AlBudaiwi.

O secretário-geral pediu à comunidade internacional e ao Conselho de Segurança da ONU que assumam suas responsabilidades, condenem esse ato de agressão, adotem medidas eficazes para conter o comportamento irresponsável do Irã, restaurem a estabilidade regional, impeçam uma nova escalada e priorizem o diálogo e a diplomacia para garantir a segurança da região e a paz entre seus povos.