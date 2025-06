Emirados Árabes Unidos condenam com veemência ataque ao Qatar

ABU DHABI, 23 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque da Guarda Revolucionária do Irã à base aérea de Al Udeid, no Qatar, classificando-o como uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do país, além de uma clara transgressão do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

O governo emiradense destacou sua rejeição categórica a qualquer ação que ameace a segurança e a estabilidade do Qatar, alertando que esse tipo de agressão compromete a segurança e a estabilidade de toda a região.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a solidariedade total dos Emirados Árabes Unidos ao Qatar e seu apoio incondicional a todas as medidas adotadas para garantir a segurança de seus cidadãos e residentes.

Os Emirados renovaram o apelo por uma interrupção imediata da escalada militar e advertiram sobre os riscos de contínuas provocações, que podem desestabilizar ainda mais a região e arrastar o Oriente Médio por caminhos perigosos, com repercussões catastróficas para a paz e a segurança internacionais.

O ministério voltou a defender a adoção de soluções diplomáticas baseadas nos princípios de boa vizinhança e enfatizou que o diálogo sério permanece como o único caminho viável para resolver as crises atuais e preservar a paz, a estabilidade e a segurança da região e de seus povos.