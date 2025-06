Arábia Saudita condena veementemente agressão do Irã contra o Qatar

RIAD, 23 de junho de 2025 (WAM) — O Reino da Arábia Saudita condenou e repudiou com veemência a agressão lançada pelo Irã contra o Estado do Qatar, classificando o ato como uma violação flagrante do direito internacional e dos princípios de boa vizinhança. O Reino afirmou que tais ações são inaceitáveis e injustificáveis sob quaisquer circunstâncias.

Em comunicado divulgado pela Agência de Imprensa Saudita (SPA), o governo saudita reafirmou sua total solidariedade e apoio incondicional ao Estado do Qatar, comprometendo-se a disponibilizar todos os seus recursos para auxiliar o país nas medidas que julgar necessárias.