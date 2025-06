Emirados discutem cooperação com Parlamento Europeu e tensões no Oriente Médio

ABU DHABI, 23 de junho de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, para discutir cooperação bilateral e a situação regional.

Durante o encontro, realizado em Abu Dhabi, os dois lados trataram dos caminhos para fortalecer as relações entre Emirados e União Europeia, com ênfase em interesses mútuos em áreas estratégicas.

O chanceler emiradense destacou a evolução das relações com o bloco europeu, especialmente após o anúncio da abertura das negociações para um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA). Segundo ele, a iniciativa reflete o compromisso de ambas as partes com uma cooperação multissetorial sólida.

Abdullah bin Zayed também elogiou o aprofundamento do diálogo entre o Conselho Nacional Federal (FNC) dos Emirados e o Parlamento Europeu, em especial com a realização de uma sessão parlamentar conjunta realizada nesta segunda-feira (23/06), liderada por Saqr Ghobash, presidente do FNC, com a participação de Metsola.

Abdullah bin Zayed e Roberta Metsola também discutiram os graves desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a paz e a segurança regionais. O ministro dos Emirados ressaltou que os parlamentos exercem um papel essencial no apoio aos esforços diplomáticos para consolidar a paz e a estabilidade na região, além de contribuir para a proteção da segurança regional e internacional.

Participaram também da reunião o presidente do FNC, Saqr Ghobash; Lana Zaki Nusseibeh, secretária-assistente do Ministério das Relações Exteriores para Assuntos Políticos; e Mohamed Ismail Al Sahlawi, embaixador dos Emirados junto à Bélgica, Luxemburgo e União Europeia.