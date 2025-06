Kuwait nega ataque a base aérea e afirma que sua soberania não foi violada

KUWAIT, 23 de junho de 2025 (WAM) – O Estado-Maior do Exército do Kuwait negou os rumores que circulam nas redes sociais sobre um suposto ataque com mísseis a uma base aérea militar, e afirmou que a soberania do país não sofreu qualquer violação ou agressão.

Em nota divulgada pela Agência de Notícias do Kuwait, o Estado-Maior pediu que a população tenha cautela ao compartilhar informações e evite propagar boatos e notícias falsas, recomendando que todos busquem informações exclusivamente em fontes oficiais.