Omã condena ataque com mísseis do Irã contra o Qatar

MUSCAT, 23 de junho de 2025 (WAM) – O Sultanato de Omã condenou o ataque com mísseis lançado pelo Irã contra o Qatar.

Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores de Omã classificou o ataque iraniano a alvos em território soberano do Qatar como um ato inaceitável e condenável, que viola a soberania de um Estado irmão do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), contradiz a política de boa vizinhança e ameaça ampliar o conflito, com consequências adicionais de destruição, prejuízos e enfraquecimento dos pilares de segurança, estabilidade e proteção dos povos da região.

O ministério também expressou solidariedade ao Qatar e apoio às medidas adotadas pelo país para preservar sua segurança e estabilidade.