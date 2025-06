Jordânia condena agressão do Irã contra o Qatar

AMÃ, 23 de junho de 2025 (WAM) – A Jordânia condenou veementemente a agressão lançada pelo Irã contra o Estado do Qatar, classificando o ataque como uma violação flagrante da soberania do país, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de uma escalada perigosa.

Segundo nota divulgada pela Agência de Notícias da Jordânia, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a solidariedade total do Reino com o Qatar diante de qualquer ameaça à sua segurança e estabilidade, e declarou apoio às medidas que o país venha a adotar para proteger sua soberania e a segurança de seus cidadãos.

O embaixador Sufyan Al-Qudah, porta-voz oficial do ministério, destacou a necessidade de encerrar a escalada na região e alertou para as consequências de sua continuidade e expansão sobre a segurança regional e a paz internacional.

Al-Qudah também defendeu a interrupção de todas as ações militares e o retorno imediato às negociações e ao diálogo, como forma de superar esta fase crítica vivida pelo Oriente Médio.