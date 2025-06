Kuwait condena ataque da Guarda Revolucionária do Irã contra base aérea no Qatar

KUWAIT, 23 de junho de 2025 (WAM) – O Kuwait condenou veementemente os ataques da Guarda Revolucionária do Irã contra a base aérea de Al Udeid, no Qatar, classificando a ação como uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do país vizinho, além de uma infração ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas. O governo do Kuwait considerou o episódio uma escalada perigosa que ameaça a paz, a segurança e a estabilidade da região.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Kuwait (KUNA), o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a solidariedade total do Kuwait com o Qatar — em sua liderança, governo e povo — e expressou apoio irrestrito a todas as medidas que Doha venha a adotar para proteger sua soberania, segurança e estabilidade, incluindo o direito de responder de forma proporcional à gravidade da agressão.

A nota também declarou que o Kuwait está pronto para mobilizar todos os seus recursos e capacidades em apoio ao Qatar, ressaltando que a segurança e a estabilidade do país vizinho são parte integrante da própria segurança e estabilidade kuwaitianas. O ministério elogiou ainda os sistemas de defesa aérea do Qatar pela interceptação bem-sucedida do ataque.

O governo do Kuwait reiterou o apelo por um cessar imediato das operações militares e da escalada de conflitos na região, impulsionada pelas ofensivas militares de Israel, e destacou a necessidade de intensificar os esforços diplomáticos e a coordenação regional e internacional para alcançar uma solução pacífica.