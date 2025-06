Conselho Executivo revisa sistema de aluguéis em Sharjah

SHARJAH, 24 de junho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, presidiu uma reunião do Conselho Executivo do emirado, realizada no gabinete do governante.

Participaram do encontro o xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi e o xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, ambos vice-governantes de Sharjah e vice-presidentes do Conselho Executivo.

Durante a reunião, o Conselho discutiu diversos temas voltados à melhoria dos serviços prestados pelos órgãos locais à população, com foco em atender às necessidades dos moradores em diferentes regiões do emirado.

Entre os principais pontos abordados esteve o processo de aluguel na cidade de Sharjah. O Conselho analisou relatórios sobre o funcionamento do sistema de aluguéis e as melhorias implementadas para simplificar o processo de solicitação.

As autoridades destacaram que os serviços estão agora disponíveis em diversas plataformas digitais, facilitando o acesso dos usuários.

O Conselho também examinou propostas de alterações na legislação relativa às taxas judiciais em Sharjah. As sugestões serão encaminhadas ao xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, para que ele conclua o processo de oficialização da nova legislação.