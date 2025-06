Iraque cria comitê para investigar ataques a bases militares

BAGDÁ, 24 de junho de 2025 (WAM) — O primeiro-ministro do Iraque e comandante em chefe das Forças Armadas, Mohammed S. Al-Sudani, determinou a formação de um comitê técnico e de inteligência de alto nível para investigar as circunstâncias do ataque contra instalações e bases militares no país, segundo a Agência de Notícias do Iraque (INA, na sigla em inglês).

O porta-voz oficial do comando, Sabah Al-Numan, declarou que “em um ataque covarde e traiçoeiro, ocorrido entre 2h15 e 3h45 desta terça-feira (24/06), vários drones suicidas de pequeno porte atingiram diversos alvos militares. ”O ataque danificou gravemente os sistemas de radar no Campo Taji, ao norte de Bagdá, e na Base Imam Ali, na província de Dhi Qar. Não houve registro de vítimas."

Al-Numan informou ainda que as forças iraquianas conseguiram repelir e neutralizar outras tentativas de ataque em quatro locais distintos, derrubando os drones antes que atingissem seus alvos.

"As localidades atingidas são instalações exclusivamente militares, sob controle das forças de segurança do Iraque e operadas por oficiais e soldados das nossas formações heroicas", afirmou o porta-voz.

Diante da agressão, Al-Sudani ordenou a criação de um comitê composto por representantes de todas as agências de segurança competentes, com a missão de investigar os ataques, identificar os autores e acompanhar os desdobramentos da apuração.

A nota oficial conclui afirmando que "atos criminosos e covardes como estes não ficarão impunes. Nossas forças armadas continuam sendo o escudo firme do Iraque, na defesa do povo, do território e da soberania nacional".