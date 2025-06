Ministro do Ensino Superior elogia universidades dos Emirados por avanço no ranking QS 2026

ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — O ministro de Recursos Humanos e Emiratização e ministro interino do Ensino Superior e Pesquisa Científica, Abdulrahman Al Awar, parabenizou as instituições de ensino superior sediadas nos Emirados Árabes Unidos pelos avanços no ranking QS World University Rankings 2026, elaborado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds.

Al Awar disse que a melhora nas posições é resultado dos esforços do país para aumentar a competitividade global do setor acadêmico e científico.

“Os resultados deste ano demonstram claramente o progresso constante das instituições dos Emirados rumo à excelência acadêmica, científica e à ampliação da presença internacional”, afirmou.

O ministro destacou o compromisso do governo em fornecer ferramentas para avaliar o desempenho das instituições e melhorar seus resultados. Também mencionou as parcerias com a QS e a Times Higher Education, duas das principais organizações de rankings universitários do mundo, como parte da estratégia para fortalecer o setor.

“Para o ministério, a competitividade global começa com um ambiente educacional voltado para o futuro, alinhado às prioridades nacionais e que prepare os estudantes com as habilidades exigidas pelo mercado”, afirmou.

Sete universidades dos Emirados subiram de posição no ranking de 2026, que avaliou mais de 8 mil instituições, incluindo 1.500 estreantes. A Khalifa University avançou 25 posições, alcançando o 177º lugar global. A United Arab Emirates University subiu 32 posições e ficou em 229º. A American University of Sharjah subiu 60 posições, ocupando o 272º lugar. A University of Sharjah avançou 106 posições, alcançando a 328ª colocação. A Abu Dhabi University subiu 110 posições, para o 391º lugar. A Ajman University subiu 37 posições, alcançando a 440ª. Já a Zayed University passou do grupo entre 621º e 630º lugares para a 595ª posição.

As universidades melhoraram em indicadores como proporção de professores estrangeiros, diversidade estudantil internacional, empregabilidade dos formandos e relação entre docentes e alunos.

Al Awar afirmou que os resultados demonstram o alinhamento da formação acadêmica às necessidades do mercado de trabalho e representam mais um passo na construção de um setor de ensino superior competitivo e sustentável, capaz de apoiar a meta dos Emirados de se tornar uma economia do conhecimento de alcance global.