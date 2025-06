Príncipe herdeiro de Ajman participa da cerimônia de formatura da City University

AJMAN, 24 de junho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, participou da cerimônia de formatura da nona turma da City University Ajman (CUA, na sigla em inglês), referente ao ano acadêmico de 2025.

O evento celebrou a conclusão dos estudos de 724 alunos e alunas nos programas de graduação e mestrado em diversas áreas científicas.

Estiveram presentes xeiques, autoridades, embaixadores, cônsules, acadêmicos de destaque, representantes de entidades governamentais e familiares dos formandos.

O xeique Ammar bin Humaid homenageou os alunos com melhor desempenho acadêmico antes de entregar os certificados de formatura a todos os graduados. Em seu discurso, o príncipe herdeiro de Ajman expressou orgulho pelos formandos e elogiou a universidade pelo oferecimento de uma experiência educacional abrangente, voltada à liderança, à excelência e à inovação.

“Temos orgulho desta turma de formandos, que representa um modelo exemplar de ambição e dedicação”, afirmou. O xeique incentivou os graduados a seguirem em busca do conhecimento e a contribuírem ativamente com o desenvolvimento do país.

Ammar reiterou que a educação segue sendo um pilar fundamental da Visão Ajman 2030, ressaltando que o verdadeiro investimento está no capital humano — na capacitação de indivíduos com os conhecimentos, habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos e desempenhar um papel central na construção de uma sociedade e economia baseadas no conhecimento.