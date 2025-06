Dubai recebe 8,68 milhões de turistas internacionais nos cinco primeiros meses de 2025

DUBAI, 24 de junho de 2025 (WAM) — Dubai recebeu 8,68 milhões de visitantes internacionais entre janeiro e maio deste ano, o que representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2024, quando o número foi de 8,12 milhões.

Segundo o relatório Tourism Performance Report January – May 2025, divulgado nesta terça-feira (25/06) pelo Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET, na sigla em inglês), somente em maio a cidade recebeu 1,53 milhão de visitantes internacionais.

A Europa Ocidental liderou o ranking de mercados emissores, com 22% do total — aproximadamente 1,917 milhão de turistas. Em seguida aparecem a Rússia, os países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e o Leste Europeu, com 1,396 milhão de visitantes (16%).

O Sul da Ásia ficou em terceiro lugar, com 1,242 milhão de turistas (14%), enquanto os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) responderam por 1,275 milhão de visitantes, o equivalente a 15% do total.

O Oriente Médio e o Norte da África ficaram na quinta posição, com 989 mil visitantes (11%), seguidos pelo Leste e Sudeste Asiático, que contribuíram com 771 mil turistas (9%).

As Américas responderam por 601 mil visitantes (7%), enquanto a África registrou 346 mil (4%). A Austrália enviou 141 mil turistas, cerca de 2% do total de chegadas internacionais a Dubai no período.

Até o final de maio de 2025, o setor hoteleiro da cidade contava com 825 estabelecimentos, que somavam 153.356 quartos — ligeiramente acima dos 822 hotéis e 150.202 quartos registrados no mesmo mês de 2024.

A taxa média de ocupação nos primeiros cinco meses de 2025 foi de 83%, ante 81% no mesmo período do ano anterior.

O número total de diárias ocupadas chegou a 19,09 milhões, uma alta de 4% em relação aos 18,34 milhões registrados em 2024.

Os turistas permaneceram em média 3,8 noites por visita. A diária média subiu para 620 dirhans (US$ 169), um aumento de 5% em relação aos 590 dirhans (US$ 161) no mesmo período do ano passado. A receita por quarto disponível (RevPAR) também cresceu 7%, alcançando 513 dirhans (US$ 140), frente aos 478 dirhans (US$ 130) de 2024.