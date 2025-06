Etihad e Air Europa celebram voo inaugural entre Abu Dhabi e Madri

ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — A companhia aérea Etihad Airways e a espanhola Air Europa celebraram um marco histórico com a operação do voo inaugural em regime de arrendamento com tripulação (wet-lease) de Abu Dhabi para Madri, o primeiro da Air Europa a partir do Oriente Médio.

A operação com aeronave Boeing 787-9 representa um avanço na parceria entre as duas companhias, que já mantêm acordo de compartilhamento de voos (codeshare) e integração entre programas de milhagem. A colaboração reforça o valor de parcerias estratégicas para ampliar a conectividade global e oferecer opções de viagem mais integradas aos passageiros nos quatro continentes atendidos.

A Etihad agora oferece dois voos diários para a capital espanhola. O voo da tarde, EY103, é operado por um Boeing 787-9 da Air Europa com 32 assentos na classe executiva e 307 na econômica. O arrendamento com tripulação e o codeshare ampliado fortalecem o mercado crescente entre Abu Dhabi e a Espanha, além de apoiar os fluxos turísticos e comerciais entre os dois países.

O diretor-presidente da Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmou: “Hoje marca um novo capítulo na nossa parceria com a Air Europa. Esta colaboração mostra como podemos atuar com parceiros estratégicos para aprimorar a rota para Madri e oferecer mais opções aos passageiros entre os Emirados e a Espanha.”

O presidente da Air Europa, Juan José Hidalgo, destacou que firmar uma parceria com a Etihad para lançar o primeiro serviço no Oriente Médio, a partir de Abu Dhabi, é um marco importante. "Isso nos permite atender melhor à crescente demanda por viagens entre a Espanha e os Emirados. Abu Dhabi é um destino de classe mundial e uma plataforma ideal para expandirmos nossa atuação”, disse.

A aliança reforça o compromisso da Etihad com a promoção de Abu Dhabi como destino atrativo para lazer e negócios, ao mesmo tempo em que fortalece os vínculos com mercados estratégicos europeus, como a Espanha. Juntas, as duas companhias oferecem conexões convenientes para mais de 130 destinos por meio de suas redes integradas.