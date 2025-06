Zona Econômica de Ras Al Khaimah apresenta potencial industrial durante missão empresarial à Rússia

RAS AL KHAIMAH, 24 de junho de 2025 (WAM) — A Zona Econômica de Ras Al Khaimah (RAKEZ, na sigla em inglês) concluiu com sucesso sua missão empresarial à Rússia como parte da delegação oficial dos Emirados Árabes Unidos liderada pelo Ministério da Economia.

A visita fortaleceu os laços estratégicos com representantes da indústria russa e destacou o crescente apelo de Ras Al Khaimah como um polo regional para os setores de manufatura e logística.

Um dos principais destaques foi a participação de Anas Hijjawi, diretor comercial da RAKEZ, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) 2025. Ele integrou o painel “Medidas eficazes de apoio não financeiro para a indústria”, no qual apresentou a trajetória de Ras Al Khaimah rumo à consolidação como potência industrial, além do papel da RAKEZ em oferecer às indústrias e exportadoras um ecossistema preparado para o futuro.

Durante o painel, Hijjawi destacou as zonas industriais sob medida da RAKEZ, os processos simplificados de abertura de empresas, os serviços integrados de apoio e o compromisso com a sustentabilidade — fatores que reforçam o apelo de Ras Al Khaimah para investidores globais. Ele também ressaltou a sintonia da RAKEZ com estratégias nacionais, como a Operação 300bn, que impulsiona a diversificação industrial e a resiliência econômica dos Emirados Árabes Unidos.

Paralelamente ao fórum, a RAKEZ promoveu uma série de reuniões empresariais com companhias de setores como manufatura, logística, transporte, tecnologia, alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, além de produtos químicos. A equipe também se reuniu com representantes das regiões industriais de Uliánovsk e da República da Udmúrtia.

Outro encontro relevante foi com Aleksandr Kalinin, presidente da OPORA, organização nacional russa de apoio a pequenas e médias empresas. A reunião abordou possibilidades de colaboração no incentivo ao empreendedorismo russo. A delegação da RAKEZ também participou de um jantar promovido pela OPORA com figuras-chave do ecossistema de PMEs da Rússia.

Comentando a visita, Ramy Jallad, diretor-executivo do grupo RAKEZ, afirmou que a Rússia continua sendo um parceiro importante em nossa rede global. "A missão representa um avanço significativo na ampliação das relações industriais. Os Emirados Árabes Unidos hoje são o principal parceiro econômico da Rússia no mundo árabe, com um comércio bilateral que superou US$ 10 bilhões em 2024 — sinal da crescente sinergia entre os dois países. Nesse contexto, a RAKEZ desempenha um papel-chave no fortalecimento dessas relações, especialmente nos setores industrial e logístico. Nosso ecossistema personalizado está pronto para apoiar empresas russas que desejam expandir para os Emirados e além a partir de Ras Al Khaimah.”

Atualmente, cerca de 1.200 empresas russas — incluindo nomes de destaque como o escritório de advocacia EPAM; a fabricante de equipamentos de solda e painéis elétricos WGS Middle East; a BaseTrack, especializada em veículos autônomos; e a produtora de fios Aeris Stream Copper — operam com sucesso na comunidade empresarial da RAKEZ, beneficiando-se do suporte oferecido pela zona econômica.

A missão empresarial faz parte dos esforços contínuos da RAKEZ para atrair atores industriais globais e fomentar colaborações internacionais, oferecendo aos investidores um ambiente de negócios competitivo, bem conectado e voltado ao crescimento em Ras Al Khaimah.