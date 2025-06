Governante de Dubai participa de formatura do Programa de Líderes Mohammed bin Rashid

DUBAI, 24 de junho de 2025 (WAM) — O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, também governante de Dubai, participou da cerimônia de formatura da turma 2024-2025 do Programa de Liderança Mohammed bin Rashid, promovido pelo Centro de Desenvolvimento de Liderança Mohammed bin Rashid, ligado ao Gabinete Executivo de Dubai.

Mohammed bin Rashid reafirmou que desenvolver quadros inovadores e capazes de moldar o futuro é uma prioridade nacional e parte essencial da estratégia dos Emirados para o progresso. Segundo ele, o fortalecimento de talentos nacionais em diferentes setores contribui para a consolidação da posição global do país e permite que suas instituições acompanhem os avanços tecnológicos e sociais.

“Tenho orgulho desta nova turma de líderes nacionais, provenientes tanto do setor público quanto do privado. Eles representam a iniciativa positiva, a responsabilidade e o compromisso com o crescimento individual, institucional e com o serviço público que o povo emiradense demonstra todos os dias. Centenas de líderes já se formaram neste programa, e seguimos comprometidos com a formação de quadros inovadores, capazes de tomar decisões ousadas e questionar o pensamento convencional”, afirmou o governante.

Voltado à capacitação de cidadãos para posições estratégicas e projetos de alto impacto, o programa combina experiências práticas e teóricas com mentorias individuais e coletivas. A formação contou com a participação de 60 especialistas nacionais e internacionais, além de parcerias com universidades e centros de excelência do exterior.

Entre os destaques da edição atual esteve a viagem ao Reino Unido, onde os participantes passaram por treinamento na Academia Militar Real de Sandhurst, com foco em liderança em campo, disciplina e tomada de decisão.

Os formandos também apresentaram seis projetos transformadores com aplicações práticas nas áreas de saúde, educação, economia, qualidade de vida, turismo, infraestrutura e desenvolvimento comunitário.

Desde sua criação, em 2017, o Programa de Liderança Mohammed bin Rashid forma líderes capazes de fomentar a inovação, promover mudanças estruturais em seus ambientes de trabalho e contribuir para a construção do futuro. Desde 2003, o centro responsável já conduziu iniciativas que formaram quadros preparados para enfrentar os desafios do futuro com competência e visão estratégica.