Prêmio de Comunicação de Sharjah convoca nova geração de comunicadores a inspirar mudanças

SHARJAH, 24 de junho de 2025 (WAM) — A 12ª edição do Sharjah Government Communication Award (SGCA) está com inscrições abertas para quatro categorias voltadas a crianças, adolescentes e jovens. A iniciativa tem como objetivo incentivar projetos de comunicação que promovam transformação social, inovação e desenvolvimento entre as novas gerações.

Das 23 categorias disponíveis na premiação de 2025, quatro se destacam por esse enfoque: Melhor Projeto Inovador Voltado a Crianças e Adolescentes, Melhor Iniciativa Jovem em Comunicação Governamental e duas subcategorias de Melhor Comunicação Voltada à Juventude — Melhor Programa de Comunicação de Apoio a Projetos Emergentes e Jovens, e Melhores Campanhas com Impacto Positivo na Conscientização e Práticas da Juventude.

As categorias refletem a missão do SGCA de valorizar iniciativas criativas de comunicação que capacitem talentos emergentes e contribuam para o desenvolvimento social e comportamental positivo.

A categoria Melhor Projeto Inovador Voltado a Crianças e Adolescentes reconhece iniciativas que influenciam o senso de responsabilidade e o crescimento pessoal de crianças e adolescentes. Já a categoria Melhor Iniciativa Jovem em Comunicação Governamental premia soluções de comunicação lideradas por jovens que promovem transparência e conscientização pública.

As duas subcategorias da premiação voltadas à juventude avaliam, por um lado, programas que incentivam o empreendedorismo jovem e, por outro, campanhas que moldam valores e comportamentos utilizando ferramentas digitais. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, 24 de julho de 2025, pelo site https://gca.sgmb.ae/en.

A diretora do Sharjah Government Media Bureau, Alya Al Suwaidi, afirmou que o prêmio reflete a visão do emirado de capacitar os jovens como agentes de transformação. “Ao dedicar categorias a iniciativas lideradas por jovens ou voltadas para esse público, demonstramos nossa crença na comunicação como ferramenta de conscientização, inovação e formação de competências em uma sociedade diversa e culturalmente consciente”, disse.

“Os jovens de hoje não esperam por oportunidades — eles as criam e estão redefinindo a forma como as instituições se comunicam com a sociedade por meio de linguagens inteligentes e dinâmicas”, acrescentou.

A diretora também destacou que, sob a liderança de do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, o prêmio continua promovendo modelos de engajamento que consolidam o emirado como referência em comunicação governamental com base em liderança intelectual e desenvolvimento comunitário.

A avaliação dos projetos leva em conta critérios como originalidade, impacto, engajamento, uso de tecnologia e sustentabilidade. No caso das campanhas digitais, são analisados também os resultados comportamentais e a viabilidade a longo prazo.

Na edição de 2024, o prêmio recebeu mais de 3.800 inscrições de 44 países. A edição de 2025 mantém o propósito de oferecer uma plataforma global para ideias que ajudam a construir o futuro.