Reservas de ouro do Banco Central dos Emirados sobem 19,3% no 1º trimestre de 2025

ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) aumentou suas reservas de ouro em 19,3% no primeiro trimestre deste ano. O acréscimo foi de AED 4,444 bilhões, elevando o total para AED 27,425 bilhões no fim de março, ante AED 22,981 bilhões registrados no encerramento de 2024.

De acordo com o boletim estatístico, os saldos de depósitos à vista também cresceram, superando AED 1,147 trilhão no fim de março, contra aproximadamente AED 1,109 trilhão em dezembro do ano anterior. Desse total, AED 856,062 bilhões estão em moeda local e AED 291,116 bilhões em moedas estrangeiras.

Os depósitos de poupança chegaram a AED 338,788 bilhões, ante AED 317,48 bilhões no fim de 2024 — sendo AED 268,97 bilhões em moeda local e AED 51,817 bilhões em divisas estrangeiras.

Os depósitos a prazo totalizaram AED 991,757 bilhões no fim do primeiro trimestre, dos quais AED 614,854 bilhões em moeda local e AED 376,9 bilhões em moedas estrangeiras.

Dados sobre operações bancárias também apontam que as transferências realizadas dentro do setor, por meio do Sistema de Transferência de Fundos dos Emirados (UAEFTS), somaram AED 5,449 trilhões no primeiro trimestre. Desse total, AED 3,331 trilhões referem-se a transferências entre bancos e AED 2,118 trilhões a operações de clientes.

Em relação aos cheques, as estatísticas de março mostram que foram compensados AED 351,359 bilhões, com base em imagens, ao longo de 5,615 milhões de documentos nos três primeiros meses do ano. Somente em março, foram processados aproximadamente 1,83 milhão de cheques, totalizando AED 116,712 bilhões.

Ainda segundo o Banco Central, os saques em espécie chegaram a AED 63,887 bilhões no primeiro trimestre, enquanto os depósitos em dinheiro somaram AED 47,124 bilhões no mesmo período.