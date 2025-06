Khaled bin Mohamed bin Zayed presta condolências pela morte de Mohammed Ibrahim Obaidullah

DUBAI, 24 de junho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prestou condolências pela morte de Mohammed Ibrahim Obaidullah, no Majlis Obaidullah, em Dubai.

O xeique Khaled expressou profundas condolências à família, desejando força e conforto neste momento de luto. Ele recordou as virtudes do falecido e suas contribuições notáveis para causas beneficentes, humanitárias e voluntárias nos Emirados Árabes Unidos e fora do país.

Também participaram da visita de condolências o ministro da Tolerância e da Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; o presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan; e o secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Escritório do Príncipe Herdeiro, Saif Saeed Ghobash.