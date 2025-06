Presidente dos Emirados e chanceler da Áustria discutem situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o chanceler da República da Áustria, Christian Stocker, sobre os desdobramentos recentes no Oriente Médio.

Ambos destacaram a importância de apoiar todos os esforços voltados à promoção da paz e da estabilidade na região, em benefício de seus povos.

Durante o diálogo, os dois líderes comentaram o anúncio do acordo de cessar-fogo entre a República Islâmica do Irã e o Estado de Israel. Eles expressaram esperança de que o entendimento represente um passo em direção à retomada da segurança e do diálogo diplomático — considerados o único caminho viável para resolver a crise atual e garantir a paz e a estabilidade duradouras na região.

O xeique Mohamed e o chanceler Stocker também discutiram formas de aprofundar a parceria estratégica abrangente entre Emirados e Áustria, com foco na promoção do crescimento e da prosperidade mútua.