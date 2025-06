Drones fazem primeira entrega de encomenda em Abu Dhabi em teste piloto

ABU DHABI, 25 de junho de 2025 (WAM) — A empresa de tecnologia aeronáutica LODD e o grupo de investimentos 7X, responsável pela empresa de logística e entregas expressas EMX, realizaram o primeiro voo experimental de entrega autônoma de encomendas por drone em Abu Dhabi, marcando um avanço significativo no setor logístico do emirado.

O teste faz parte da estratégia do Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC, na sigla em inglês), com apoio do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), para desenvolver soluções integradas e inteligentes de mobilidade.

Supervisionada pela Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA) e pelo Centro Integrado de Transportes, a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para viabilizar soluções inteligentes de mobilidade por meio do cluster SAVI (Indústria de Veículos Inteligentes e Autônomos), do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO). A ação reforça os esforços do emirado para fomentar a produção local, desenvolver infraestrutura voltada para o futuro e consolidar sua posição como polo global de inovação e indústrias de alta tecnologia.

Omran Malek, chefe do cluster SAVI no Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), afirmou que o órgão “tem orgulho de liderar o desenvolvimento e a implementação de tecnologias logísticas de ponta que reforçam a posição de Abu Dhabi como um polo global de inovação”. Segundo ele, o projeto-piloto “é um exemplo contundente do tipo de parceria local e de estratégia visionária que gera valor econômico e estrutural de longo prazo para o emirado”.

O primeiro voo, realizado na Cidade Khalifa, demonstrou a viabilidade do serviço: um drone transportou uma encomenda simulada de uma agência postal local até um ponto de entrega predeterminado, utilizando um sistema de guincho seguro.

Humaid Saber Al Hameli, diretor da Divisão de Transporte Aéreo do Centro Integrado de Transportes, afirmou que garantir a segurança do espaço aéreo segue sendo uma prioridade para o órgão. “Seguimos aprimorando os marcos regulatórios necessários para garantir a integração segura e eficaz dos sistemas aéreos não tripulados ao ecossistema de transporte mais amplo de Abu Dhabi”, disse.

Al Hameli acrescentou que o projeto-piloto reflete a força da colaboração entre os setores público e privado e representa um passo concreto rumo ao futuro da mobilidade aérea inteligente no emirado.

“Estamos comprometidos com a oferta de um ambiente regulatório seguro e adaptável, que acompanhe o ritmo da inovação e viabilize a adoção de tecnologias emergentes. Isso fortalece a competitividade global de Abu Dhabi e consolida sua posição como polo de mobilidade sustentável e tecnologias orientadas para o futuro”, concluiu.

Rashid Al Manai, CEO da LODD, destacou que os drones autônomos introduzem uma camada transformadora nas redes de entrega urbana. “Com um único operador capaz de gerenciar múltiplas entregas simultaneamente, o sistema proporciona um novo nível de escalabilidade e agilidade à cadeia logística.”

Tariq Al Wahedi, CEO do grupo 7X, afirmou que a conquista reflete o compromisso contínuo da empresa com soluções logísticas de próxima geração, alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos para a mobilidade inteligente. “Ao integrar tecnologia aérea autônoma ao ecossistema logístico nacional da EMX, ampliamos nosso alcance operacional e velocidade, construindo uma rede mais adaptável e preparada para o futuro, capaz de atender às crescentes demandas do comércio e da conectividade.”

O projeto-piloto marca a primeira fase de uma estratégia mais ampla para implantar serviços logísticos com drones em Abu Dhabi. Com regulamentação progressiva e infraestrutura preparada, o emirado se posiciona como referência regional em mobilidade aérea autônoma.