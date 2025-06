Iniciativa “Nosso Verão é Esportivo” começa em Dubai

DUBAI, 25 de junho de 2025 (WAM) – O Conselho de Esportes de Dubai anunciou o lançamento da iniciativa “Nosso Verão é Esportivo”, que seguirá até o final de agosto.

As atividades ocorrerão em diversos pontos da cidade, com destaque para eventos inéditos e variados, como o primeiro Snow Duathlon, corridas realizadas dentro de shoppings e competições de ciclismo estacionário em ambiente de neve.

A iniciativa é organizada em parceria com diversas instituições nacionais e organizadores de eventos esportivos.

“Nosso Verão é Esportivo” tem como objetivo promover a cultura da atividade física e incentivar todos os segmentos da sociedade — moradores e visitantes de todas as idades e nacionalidades — a participar ativamente de práticas esportivas durante o verão. Trata-se de uma ação comunitária pioneira voltada para a melhoria da qualidade de vida em Dubai, reforçando o status do emirado como uma das cidades mais ativas do mundo.

A programação inclui uma ampla gama de atividades esportivas, como modalidades de praia, neve, água, montanha, além de eventos voltados para mulheres e pessoas com deficiência. Também estão previstos torneios competitivos, acampamentos de treinamento e atividades recreativas, oferecendo uma plataforma comunitária inclusiva.