Príncipe herdeiro de Abu Dhabi aumenta de premiação de torneio de jiu-jítsu para 3 milhões de dirhams

ABU DHABI, 25 de junho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, determinou o aumento da premiação do Campeonato de Jiu-Jítsu Khaled bin Mohamed bin Zayed para 3 milhões de dirhams (cerca de US$ 816 mil).

A iniciativa reflete o compromisso do príncipe herdeiro com o estímulo ao talento esportivo e o empoderamento de atletas para que atinjam seu pleno potencial em um ambiente competitivo que respeita os mais altos padrões profissionais.

A medida também reforça o papel do jiu-jítsu como ferramenta eficaz na promoção da qualidade de vida, tendo em vista seu impacto positivo no desenvolvimento do caráter, na disciplina, no bem-estar mental e na aptidão física.

Abdulmunem Alsayed Mohammed Al Hashmi, presidente da Federação dos Emirados Árabes Unidos de Jiu-Jítsu, presidente da União Asiática de Jiu-Jítsu e vice-presidente sênior da Federação Internacional de Jiu-Jítsu, expressou profunda gratidão ao xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed pelo gesto generoso, que demonstra seu compromisso com o crescimento e o fortalecimento da modalidade no país.

Al Hashmi afirmou que a decisão amplia a responsabilidade do conselho diretor da federação em transformar esse apoio em programas eficazes, capazes de inspirar atletas a aprimorar suas habilidades e criar condições ideais para alcançar sucesso esportivo e social sustentado. Destacou ainda que o jiu-jítsu ultrapassou o status de esporte competitivo, tornando-se um estilo de vida que contribui para a saúde pública e promove a cultura esportiva como elemento central do bem-estar da comunidade dos Emirados Árabes Unidos.

A autoridade também ressaltou que o campeonato se consolidou como uma iniciativa nacional que reforça o papel de Abu Dhabi como centro global dos esportes de combate e amplia seu impacto social, refletindo o empenho dos Emirados em fomentar esportes de nicho e elevar sua projeção internacional como parte do calendário esportivo global.