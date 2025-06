Emirados Árabes Unidos e Europol assinam memorando para criar canal seguro de comunicação e ampliar cooperação policial

ABU DHABI, 25 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério do Interior, assinaram um memorando de entendimento com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), visando o estabelecimento de uma linha segura de comunicação entre as duas partes.

O acordo se insere no contexto das relações sólidas e da parceria estratégica entre os Emirados e a União Europeia, especialmente nas áreas de segurança e combate ao crime organizado transnacional.

O memorando tem como objetivo criar uma infraestrutura técnica segura para a troca de informações policiais e de segurança, fortalecendo a capacidade de ambas as partes no enfrentamento desse tipo de criminalidade.

O Ministério do Interior afirmou que a assinatura do memorando representa um passo estratégico dentro da visão dos Emirados Árabes Unidos de reforçar parcerias internacionais e construir um sistema de segurança integrado, baseado na troca de experiências e no uso das mais recentes tecnologias para promover a segurança e a estabilidade das sociedades. O documento também é uma extensão do Acordo de Cooperação Estratégica para o Combate ao Crime Transnacional assinado entre os Emirados e a Europol em 7 de setembro de 2016.

Por sua vez, a Europol saudou a assinatura do memorando, elogiou as relações sólidas com os Emirados — representados pelo Ministério do Interior — e destacou que a cooperação estreita com parceiros internacionais ativos contribui para o fortalecimento da segurança regional e global.