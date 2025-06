CBUAE suspende adesão de novos clientes na Janela Islâmica de banco por seis meses e impõe sanção financeira

ABU DHABI, 25 de junho de 2025 (WAM) – O Banco Central dos EAU (CBUAE) suspendeu a adesão de novos clientes na Janela Islâmica de um banco que opera nos Emirados Árabes Unidos, por seis meses, e impôs uma sanção financeira de AED 3.502.214, de acordo com o Artigo 137 da Lei Federal Decretal nº (14) de 2018, sobre o Banco Central e Organização das Instituições e Atividades Financeiras, e suas alterações.

As sanções resultaram das inspeções de supervisão da Sharia realizadas pelo CBUAE, que revelaram o não cumprimento por parte do banco das instruções relacionadas à Governança Sharia da Janela Islâmica e das disposições da Lei Federal Decretal nº (14) de 2018, sobre o Banco Central e Organização das Instituições e Atividades Financeiras, e suas alterações.

O CBUAE, por meio de suas atribuições de supervisão e regulamentação, se empenha para garantir que todos os bancos e seus funcionários cumpram as leis, regulamentos e normas dos EAU estabelecidas pelo CBUAE, a fim de manter a transparência e integridade do setor bancário e salvaguardar o sistema financeiro dos EAU.