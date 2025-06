Presidente dos Emirados chega a Doha e é recebido pelo emir do Qatar

DOHA, 25 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, desembarcou em Doha para uma visita fraterna ao Qatar, onde foi recebido pelo emir do país, xeique Tamim bin Hamad Al Thani.

O representante pessoal do emir, xeique Jassim bin Hamad Al Thani; o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; o vice-primeiro-ministro e ministro de Estado para Assuntos de Defesa, xeique Saoud bin Abdulrahman Al Thani; e o ministro do Interior e comandante da Força de Segurança Interna (Lekhwiya), xeique Khalifa bin Hamad Al Thani.

A delegação emiradense inclui o príncipe herdeiro de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também exerce os cargos de vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor presidencial xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, Omar Sultan Al Olama; o assessor do presidente para Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada, Faisal Abdulaziz Al Bannai; e o embaixador dos Emirados no Qatar, xeique Zayed bin Khalifa bin Sultan Al Nahyan, além de outras autoridades.