Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi recebe o prêmio Global Influencer in Fire and Life Safety 2025 da National Fire Protection Association dos EUA

ABU DHABI, 25 de junho de 2025 (WAM) – A Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi recebeu o prêmio Global Influencer in Fire and Life Safety 2025 da National Fire Protection Association (NFPA) dos Estados Unidos.

A Autoridade foi reconhecida pela sua dedicação em desenvolver um sistema de segurança abrangente para aprimorar a preparação e aumentar a eficiência do sistema de segurança pública de Abu Dhabi.