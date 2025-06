Sharjah impulsiona a literatura árabe na América Latina

RIO DE JANEIRO, 25 de junho de 2025 (WAM) — A Agência Literária de Sharjah realizou uma série de encontros profissionais com editoras e instituições culturais da América Latina durante sua participação na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro de 2025, realizada entre 13 e 22 de junho.

As reuniões tiveram como foco a criação de novas oportunidades para a tradução da literatura árabe para o português, a ampliação da venda e aquisição de direitos autorais, além da construção de parcerias estratégicas para fortalecer a presença da produção literária árabe em mercados emergentes.

Principal evento do setor editorial na América Latina, a feira deste ano coincidiu com a escolha do Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro pela Unesco, oferecendo à agência uma oportunidade importante para se conectar com os principais atores do mercado editorial no continente.

Ao comentar a participação, Tamer Said, diretor da Agência Literária de Sharjah, afirmou: “Nossa presença na Bienal do Livro do Rio foi um passo relevante para a construção de parcerias sustentáveis com instituições editoriais latino-americanas. Observamos um interesse genuíno de editoras brasileiras pela literatura árabe, o que abre uma oportunidade promissora para ampliar os círculos de tradução e distribuição e apresentar a voz do autor árabe a novos leitores e contextos culturais diversos. Acreditamos que a construção de pontes literárias está no centro do nosso trabalho, e investir em eventos culturais estratégicos como este terá impacto duradouro na presença da literatura árabe no cenário global.”

Durante os encontros com editoras brasileiras, foram discutidos mecanismos para tradução recíproca, possibilidades de coedição e estratégias para a gestão profissional dos direitos autorais de escritores árabes na América Latina. Também foram abordadas futuras colaborações com parceiros potenciais, abrindo caminho para novos projetos voltados a fortalecer a presença da produção criativa árabe na América do Sul.

A participação integra uma visão estratégica mais ampla liderada pelo emirado de Sharjah, que busca intensificar o intercâmbio cultural entre o mundo árabe e a América Latina, consolidando sua atuação em plataformas internacionais e promovendo o diálogo direto entre os agentes do setor editorial dos dois lados.

A Agência Literária de Sharjah, uma das iniciativas da Autoridade do Livro de Sharjah (SBA), tem como objetivo impulsionar o acesso de autores árabes a novos mercados e ampliar a presença dos direitos literários árabes em plataformas globais. A agência segue firmemente comprometida com a representação da criatividade árabe e com a expansão de seu alcance internacional, contribuindo para a construção de pontes sustentáveis de intercâmbio cultural e de conhecimento entre os povos.