Sharjah Taxi explora práticas globais no transporte público no UITP Global Public Transport Summit em Hamburgo

SHARJAH, 25 de junho de 2025 (WAM) – O Sharjah Taxi, uma subsidiária da Sharjah Asset Management, braço de investimentos do Governo de Sharjah, participou do UITP Global Public Transport Summit, realizado em Hamburgo, na Alemanha, com o tema “O Transporte Público como Motor da Prosperidade Urbana”. A participação visou atualizar-se sobre as últimas tendências globais no setor de transporte público e explorar tecnologias inteligentes e soluções que contribuem para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade.

A delegação, composta por Khalid Al Kindi, Diretor-Geral do Sharjah Taxi, Mustafa Shalaby, Diretor do Departamento de Operações, e Ifad Kabbani, Chefe da Seção de Frotas, analisou as mais recentes práticas globais e inovações no setor de transporte público. Eles exploraram experiências pioneiras em sistemas de transporte sustentável, além de soluções digitais implementadas em grandes cidades inteligentes ao redor do mundo que estão liderando o caminho no setor de transporte. A delegação também conheceu as melhores práticas em transformação digital, sustentabilidade ambiental e redução de emissões de carbono.

Al Kindi afirmou que a participação do Sharjah Taxi neste encontro global representa um passo importante nos esforços contínuos da empresa para adotar as soluções mais inovadoras que aprimorariam o sistema de transporte no Emirado. Isso está alinhado com a visão de Sharjah de melhorar a qualidade de vida e alcançar os mais altos padrões de conforto e segurança para a comunidade.

Al Kindi acrescentou: “Por meio de nossa participação, buscamos aprender com as experiências globais de destaque e nos conectar com especialistas e tomadores de decisão no setor de transporte público, com o objetivo de desenvolver planos futuros para oferecer serviços de transporte avançados, sustentáveis e ecologicamente corretos.”

À margem do evento, Al Kindi se reuniu com Dr. Rumaih bin Mohammed Al-Rumaih, Presidente interino da Autoridade Geral de Transportes do Reino da Arábia Saudita e Presidente da Divisão MENA do UITP.

O encontro incluiu uma revisão das experiências bem-sucedidas nos dois países, discussão sobre áreas potenciais de colaboração e exploração de formas de troca de conhecimentos para desenvolver o setor de transporte e alcançar a integração regional nesse campo vital.

O UITP Global Public Transport Summit serve como uma plataforma global que reúne líderes do setor, formuladores de políticas e especialistas de todo o mundo para trocar conhecimentos e apresentar as mais recentes inovações com o objetivo de apoiar as cidades a alcançar o desenvolvimento sustentável e melhorar a mobilidade para todos.

A edição de 2025 do evento atraiu mais de 10.000 participantes, incluindo operadores de transporte, entidades governamentais, formuladores de políticas e fornecedores do setor de todo o mundo. O evento contou com mais de 400 expositores e cerca de 340 palestrantes, incluindo especialistas, que se reuniram para discutir questões-chave e tendências futuras, compartilhar experiências e destacar as melhores práticas que contribuem para fortalecer os sistemas de transporte público.