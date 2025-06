Presidente dos Emirados e emir do Qatar se reúnem em Doha para discutir laços bilaterais e situação regional

DOHA, 25 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se em Doha com o emir do Estado do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, para discutir as relações entre os dois países e formas de aprofundar os vínculos bilaterais em benefício das duas nações e seus povos.

Durante o encontro, os líderes também analisaram os últimos desdobramentos no Oriente Médio e os esforços em curso para promover a paz e a estabilidade na região, com o objetivo de impulsionar o progresso e a prosperidade de todos.

O xeique Tamim deu as boas-vindas ao presidente dos Emirados em sua visita fraterna ao Qatar, que visa reforçar os laços históricos entre os dois países e está alinhada ao compromisso mútuo com a cooperação no âmbito do Golfo.

As duas partes trocaram pontos de vista sobre assuntos regionais e internacionais, com especial atenção à situação no Oriente Médio após o anúncio do cessar-fogo entre a República Islâmica do Irã e o Estado de Israel.

O presidente Mohamed bin Zayed elogiou os esforços do emir Tamim na mediação do acordo de cessar-fogo e destacou a importância de iniciativas internacionais coordenadas para garantir a segurança e a estabilidade regional.

O presidente dos Emirados reafirmou a solidariedade com o povo catariano após o recente ataque ao território do país e declarou total apoio às medidas adotadas pelo Qatar para preservar sua segurança e proteger seus cidadãos.

Por sua vez, o emir Tamim agradeceu ao presidente Mohamed bin Zayed pelas manifestações de apoio ao povo catariano e destacou a postura solidária dos Emirados diante dos acontecimentos recentes.

Ambos os líderes enfatizaram a importância do diálogo e da diplomacia como caminhos prioritários para superar crises e preservar a segurança regional e global.

Participaram da reunião membros da comitiva presidencial dos Emirados, incluindo o príncipe herdeiro de Dubai e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor presidencial xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e altos funcionários.

Pelo lado qatariano, participaram o representante pessoal do emir, xeique Jassim bin Hamad Al Thani; o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; além de outros xeiques e autoridades de alto escalão.

Ao término do encontro, o presidente Mohamed bin Zayed deixou o Qatar e foi despedido pelo emir Tamim bin Hamad Al Thani e por uma delegação de xeiques e autoridades.