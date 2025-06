Emirados se consolidam entre as economias globais de elite com classificação soberana forte e estável pelas três principais agências internacionais de risco

ABU DHABI, 25 de junho de 2025 (WAM) — O Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos anunciou que as três maiores agências internacionais de classificação de risco — Fitch Ratings, S&P Global e Moody’s Investors Service — atribuíram notas de crédito soberano ao país com perspectivas estáveis, reforçando a confiança internacional na força da economia emiratense e na sustentabilidade de suas políticas fiscais.

Em 17 de junho de 2025, a S&P atribuiu a nota “AA” com perspectiva estável aos Emirados. A Moody’s, em sua análise anual, reafirmou a nota “Aa2”, também com perspectiva estável. Já a Fitch, em 24 de junho, manteve a classificação “AA-”, igualmente com perspectiva estável.

O consenso entre as três principais agências evidencia a posição fiscal sólida dos Emirados e consolida o país em um seleto grupo de economias com avaliações soberanas elevadas por todas as casas de rating globais.

O xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, afirmou que “a confirmação da nota soberana elevada dos Emirados pelas três maiores agências de classificação de risco, todas com perspectiva estável, reflete a confiança enraizada da comunidade internacional na resiliência da nossa economia e na eficácia das políticas fiscais”. Segundo ele, esse resultado é fruto de uma visão econômica integrada, conduzida pelo presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e acompanhada de perto pelo vice-presidente e primeiro-ministro, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

O ministro destacou que o país segue implementando políticas econômicas fundamentadas na diversificação, na transparência e na disciplina fiscal, com foco no aumento das receitas não petrolíferas e na sustentabilidade financeira. Para ele, o desempenho integrado dos órgãos governamentais e o planejamento estratégico de longo prazo reforçam o papel dos Emirados como polo econômico global flexível e confiável.

Maktoum acrescentou que “no Ministério das Finanças, seguimos comprometidos em colaborar com todas as entidades governamentais para aumentar a eficiência na gestão de recursos, fomentar setores produtivos e ampliar a atratividade do país para investimentos. O desenvolvimento da curva de rendimento soberana do dirham foi um marco importante, ao oferecer maior transparência ao mercado e um referencial para precificação de títulos em moeda local”.

As classificações confirmam a capacidade dos Emirados de diversificar e expandir suas fontes de receita além do petróleo, manter disciplina fiscal, gerir riscos de forma eficaz e aplicar políticas prudentes — fatores que vêm contribuindo para a estabilidade econômica e o crescimento sustentável de vários setores.

O relatório da S&P destaca a sólida posição fiscal dos Emirados e a força dos ativos soberanos consolidados do governo, além de prever impactos limitados das tensões geopolíticas regionais sobre o país, graças ao amplo patrimônio soberano e ao histórico de estabilidade interna.

Já a Moody’s enfatiza os esforços contínuos do governo para expandir as receitas não petrolíferas, desenvolver setores alternativos e atrair investimentos estrangeiros e talentos qualificados, mesmo diante das tensões geopolíticas persistentes.

A Fitch, por sua vez, reconhece os riscos elevados na região, mas afirma que os Emirados têm forte capacidade de enfrentar choques de curto prazo, sustentados por reservas fiscais e externas robustas.

Esse reconhecimento consolida ainda mais a reputação dos Emirados como um destino seguro e estável para negócios e investimentos, além de fortalecer a confiança da comunidade financeira internacional na economia do país.