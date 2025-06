ABU DHABI, 26 de junho de 2025 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, lidera a delegação do país à reunião do Conselho Supremo Econômico da Eurásia, que será realizada nesta sexta-feira (27/06) em Minsk, Belarus.

Os Emirados participam do encontro como convidados de honra, a convite do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.