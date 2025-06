KUWAIT, 26 de junho de 2025 (WAM) – O preço do petróleo bruto do Kuwait caiu US$ 1,05 durante as negociações desta quarta-feira (25/06), fechando a US$ 68,29 por barril, em comparação com os US$ 69,34 registrados no dia anterior, informou nesta quinta-feira (26) a Corporação Petrolífera do Kuwait.

Já o Brent teve alta de US$ 0,54, chegando a US$ 67,68 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subiu US$ 0,55 e foi cotado a US$ 64,92, segundo a Agência de Notícias do Kuwait.