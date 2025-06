Liderança dos Emirados Árabes Unidos felicita líderes árabes e islâmicos pelo Ano Novo Islâmico

ABU DHABI, 26 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagens de felicitações a reis, presidentes e emires de países árabes e islâmicos por ocasião do início do Ano Novo do calendário islâmico, o 1447º da Hégira.

Mohamed bin Zayed desejou saúde e felicidade aos líderes, além de mais progresso e prosperidade para seus povos, bem como dignidade e glória para as nações árabes e islâmicas.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes pela ocasião.