Líderes dos Emirados recebem cumprimentos pelo Ano Novo islâmico

ABU DHABI, 26 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu mensagens de felicitação de reis, presidentes e príncipes de países árabes e muçulmanos por ocasião do início do novo ano do calendário islâmico.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também foram parabenizados pela data.