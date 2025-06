Aeroporto Internacional de Dubai deve receber mais de 3,4 milhões de passageiros no início da alta temporada

DUBAI, 26 de junho de 2025 (WAM) – O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) entra em um período de operações sustentadas em pico, com mais de 3,4 milhões de passageiros previstos entre 27 de junho e 9 de julho de 2025.

A média diária de viajantes deve ultrapassar 265 mil, com o maior movimento previsto para 5 de julho, tanto em partidas quanto em conexões. A Dubai Airports, em parceria com seus operadores e autoridades, ativou um plano integrado de preparação para o verão com o objetivo de garantir jornadas seguras e eficientes aos passageiros.

Embora a situação regional mais ampla tenha provocado alguns atrasos e cancelamentos na malha aérea, a comunidade oneDXB tem atuado de forma contínua para apoiar os viajantes, oferecer assistência e manter a continuidade dos serviços. Com apoio de um sistema de monitoramento em tempo real e de previsão, o aeroporto otimiza a utilização de pessoal e recursos.

O DXB segue monitorando a situação em estreita coordenação com autoridades e companhias aéreas, priorizando a segurança de todos os passageiros e funcionários, tanto em solo quanto durante as operações de embarque.