Premiê dos Emirados: país está entre os sete principais destinos do mundo em gastos de turistas internacionais

DUBAI, 26 de junho de 2025 (WAM) — O setor de viagens e turismo dos Emirados Árabes Unidos teve um desempenho excepcional em 2024, segundo relatório do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês).

O setor contribuiu com 257,3 bilhões de dirhams (US$ 70,1 bilhões) para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional, o equivalente a 13% da economia do país. O valor representa um aumento de 3,2% em relação a 2023 e um crescimento notável de 26% na comparação com 2019 — um dos maiores índices de expansão no mundo e na região no que diz respeito à contribuição do turismo para o desenvolvimento econômico.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, destacou os resultados: “Num novo indicador da força e da diversidade da nossa economia nacional, o relatório do WTTC ressalta as conquistas excepcionais do setor de turismo dos Emirados. Os gastos de visitantes internacionais superaram 217 bilhões de dirhams no ano passado, enquanto o turismo doméstico movimentou 57 bilhões de dirhams. Os Emirados estão entre os sete principais destinos do mundo em gastos de turistas internacionais, à frente de países com séculos de tradição nesse setor.”

Mohammed bin Rashid completou que o país recebe turistas de braços abertos, atrai investidores com entusiasmo, acolhe talentos e constrói o melhor ambiente para viver, visitar e fazer turismo.

O ministro da Economia e Turismo e presidente do Conselho de Turismo dos Emirados, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que o país colocou o turismo no centro de sua estratégia de diversificação econômica e crescimento sustentável. Ele atribuiu o êxito à adoção de iniciativas proativas e planos estratégicos que posicionaram os Emirados como um destino global único e atrativo.

Entre os destaques, estão o fortalecimento da infraestrutura nas sete emirados, a valorização dos investimentos em turismo e a promoção da rica diversidade cultural e de experiências do país. Melhorias significativas na infraestrutura aeroportuária e de transporte também contribuíram para elevar a posição dos Emirados no cenário global de turismo.

Al Marri também lembrou: “Dias atrás, os Emirados alcançaram um marco histórico no setor com a eleição de Shaikha Nasser Al Nowais para a Secretaria-Geral da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT). Os resultados do WTTC confirmam a visão acertada da nossa liderança ao impulsionar a competitividade do turismo, gerar empregos para os emiradenses e consolidar ainda mais nossa posição como potência global do setor.”

O ministro afirmou ainda que as conquistas mostram que o turismo do país avança com confiança rumo às metas da Estratégia de Turismo dos Emirados 2031, que busca elevar a contribuição do setor para o PIB a 450 bilhões de dirhams e aumentar o número de hóspedes em hotéis para 40 milhões por ano até a próxima década.”

A autoridade observou ainda que os esforços nacionais continuam focados no desenvolvimento de um ecossistema turístico totalmente integrado, guiado pelas melhores práticas internacionais. Esses esforços incluem o fortalecimento das relações com os principais mercados turísticos regionais e globais, a ampliação das ofertas turísticas e a elevação da qualidade dos serviços, com o objetivo de proporcionar experiências completas e enriquecedoras para visitantes de todo o mundo.

“Essas iniciativas estão em consonância com a visão estratégica ‘Nós, os Emirados 2031’ e têm como meta consolidar o país como um dos principais destinos turísticos do mundo na próxima década”, concluiu.

No que diz respeito ao turismo internacional, o relatório do WTTC destacou que os Emirados Árabes Unidos continuam a se firmar como um dos destinos mais procurados globalmente. Em 2024, o país recebeu visitantes de uma ampla gama de mercados-chave, incluindo Índia (14%), Reino Unido (8%), Rússia (8%), China (5%), Arábia Saudita (5%) e demais países (60%).

Essa distribuição geográfica diversificada reflete o crescente apelo global dos Emirados e a eficácia de suas políticas turísticas flexíveis e inclusivas, capazes de atrair perfis variados de turistas.

O relatório também revelou que os gastos de visitantes internacionais nos Emirados atingiram 217,3 bilhões de dirhams (US$ 59,2 bilhões) em 2024, um crescimento de 5,8% em relação a 2023 e um aumento expressivo de 30,4% na comparação com os níveis pré-pandemia de 2019.

O turismo doméstico também apresentou crescimento robusto, alcançando 57,6 bilhões de dirhams (US$ 15,7 bilhões) em 2024 — um aumento de 2,4% em relação a 2023 e de notáveis 41% em comparação com 2019.

Esses números reforçam tanto a resiliência quanto a trajetória ascendente do setor de turismo dos Emirados, nos âmbitos internacional e doméstico, consolidando ainda mais o país como destino global de referência.

O relatório do WTTC projeta que, em 2025, os gastos de visitantes internacionais nos Emirados crescerão 5,2%, atingindo aproximadamente 228,5 bilhões de dirhams. Já o turismo doméstico deverá crescer 4,3%, alcançando 60 bilhões de dirhams até o final do ano.

O documento também apontou que o turismo de lazer respondeu por 84,7% dos gastos totais com turismo nos Emirados em 2024, enquanto o turismo de negócios representou 15,3% — o que demonstra a capacidade do setor de equilibrar a demanda por atividades recreativas e corporativas.

Além disso, o relatório detalhou que 79% dos gastos totais com turismo vieram de visitantes internacionais, enquanto os turistas domésticos responderam por 21%.

O relatório também destacou que, apesar do rápido crescimento do setor de turismo nos Emirados Árabes Unidos, o país mantém firme seu compromisso com os padrões ambientais e os objetivos de sustentabilidade. Em 2023, as emissões de carbono associadas às atividades turísticas representaram apenas 13,3% do total de emissões nacionais, o que reflete a estratégia dos Emirados de integrar práticas sustentáveis em toda a cadeia do turismo.

Esse desempenho está alinhado à visão mais ampla do país de promover a sustentabilidade em todos os setores, garantindo que o crescimento do turismo caminhe lado a lado com a responsabilidade ambiental e o equilíbrio ecológico de longo prazo.

No campo social, o relatório apontou que as mulheres representaram 16,3% da força de trabalho direta no setor de viagens e turismo dos Emirados em 2023. Além disso, os jovens entre 15 e 24 anos corresponderam a 9,7% do total de empregos gerados pelo setor, o que evidencia o papel crescente da atividade turística na capacitação de mulheres e das novas gerações no mercado de trabalho nacional.

Do ponto de vista fiscal, o setor de viagens e turismo gerou US$ 8,6 bilhões em receitas tributárias em 2023, o equivalente a 5,4% das receitas públicas totais. Esse dado ressalta a importância crescente do setor para os cofres públicos do país.

Em escala global, o relatório indicou que o setor de viagens e turismo contribuiu com US$ 10,9 trilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2024, representando 10% da economia global. Isso representa um crescimento de 8,5% em relação a 2023 e de 6% em comparação com 2019.

As projeções apontam que, em 2025, a contribuição do setor poderá atingir US$ 11,7 trilhões, um aumento de 6,7% em relação a 2024 e de 13% em comparação com 2019, o que reforça a retomada sustentada e a expansão contínua do turismo global.

O relatório também evidenciou o papel fundamental do setor na geração de empregos: em 2024, foram criados 356,6 milhões de postos de trabalho em todo o mundo, o equivalente a 10,6% do total global de empregos. Isso representa um crescimento de 6,2% em relação a 2023 e de 5,6% em comparação com 2019.