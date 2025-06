Festival da Manga começa nesta sexta em Khorfakkan, com mais de 150 variedades locais

SHARJAH, 26 de junho de 2025 (WAM) – A quarta edição do Festival da Manga começa nesta sexta-feira (27/06) no Expo Khorfakkan e segue até domingo (29), com a participação de produtores agrícolas de todas as regiões dos Emirados Árabes Unidos.

O evento é organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI), em cooperação com o Conselho Municipal de Khorfakkan e a Prefeitura da Cidade de Khorfakkan. A iniciativa reúne agricultores locais, empresas do setor agrícola e famílias produtoras.

Sob o tema “A manga: nosso fruto, nossa riqueza”, a edição deste ano busca promover a Região Oriental como destino de agroturismo e fortalecer a economia local por meio do apoio a agricultores e pequenos produtores. O festival também tem como objetivo elevar a qualidade e a sustentabilidade dos produtos agrícolas nacionais.

A iniciativa contribui ainda para preservar o patrimônio cultural dos Emirados e está alinhada à Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 2051.

Estão previstas mais de 150 variedades premium de mangas cultivadas nos Emirados, destacando a diversidade e a força da produção local. A programação inclui atividades culturais com temática tradicional, oficinas educativas e ações voltadas à melhoria da qualidade da produção, promovendo a troca de conhecimento entre produtores e especialistas.

O Festival da Manga de 2025 reforça o calendário de eventos agrícolas e patrimoniais da Região Oriental, servindo como plataforma para divulgar a qualidade e diversidade da produção nacional. Também fomenta parcerias entre agricultores, comerciantes e empresas do setor, em sintonia com as metas de desenvolvimento sustentável do emirado e com o fortalecimento da agricultura como setor estratégico da economia.

A programação inclui concursos especializados com prêmios de destaque. Um dos principais atrativos do primeiro dia é a competição “Mango Mazayna”, que premiará o exemplar mais bonito. As frutas inscritas devem ser de produção própria – de fazendas ou jardins residenciais –, sem defeitos, da mesma variedade e com peso mínimo de 4 quilos. Todas as frutas vencedoras passarão por inspeção técnica no local.

No segundo dia, ocorre o concurso “Cesta de Manga Mais Bonita”, voltado a famílias e focado na estética da apresentação artesanal. Durante todos os dias do festival, o público poderá votar no “Melhor Estande de Agricultor”, que deve apresentar ao menos cinco variedades diferentes.

O encerramento contará com a competição “Melhor Vídeo com Tema Agrícola”, destinada a crianças residentes nos Emirados com idades entre 7 e 12 anos, incentivando o contato precoce com práticas sustentáveis de cultivo.

Além de oferecer entretenimento e visibilidade à produção local, o festival também promove oficinas e treinamentos liderados por especialistas, com foco na disseminação de boas práticas agrícolas que garantam retorno econômico para os produtores. A ação está integrada à estratégia de Sharjah para preservar a herança agrícola do emirado e incentivar o investimento em cultivos estratégicos como a manga.