Clínicas de maternidade financiadas pelos Emirados levam esperança a famílias no Afeganistão

JALALABAD (Afeganistão), 26 de junho de 2025 (WAM) – Clínicas de maternidade financiadas pelos Emirados Árabes Unidos estão levando esperança a famílias afegãs. Na cidade de Jalalabad, província de Nangarhar, Shazia Mohammadi embala sua filha recém-nascida, Fatima – o sétimo filho, mas o primeiro a nascer em uma unidade de saúde.

Pela primeira vez, Shazia vivenciou o parto com acesso a médicos, medicamentos e atendimento profissional. Sua filha também foi o primeiro bebê nascido em uma das dez novas clínicas de maternidade construídas pelos Emirados Árabes Unidos no Afeganistão, marcando o início de um novo capítulo para a saúde materna em áreas rurais.

“A nossa situação econômica sempre foi muito difícil. Agora, com a ajuda que recebemos, estamos bem melhores. Agradecemos aos Emirados por essa transformação em nossas vidas”, disse Shazia.

O marido, Ramadan Mohammadi, relembrou as dificuldades anteriores. “Seis dos nossos filhos nasceram em casa porque não tínhamos condições de pagar transporte até hospitais distantes. Esta é a primeira vez que uma clínica foi construída perto da nossa casa, e isso foi uma bênção para nós.”

Essas clínicas financiadas pelos Emirados oferecem atendimento médico essencial a comunidades que, por muito tempo, não tiveram acesso nem mesmo aos serviços mais básicos. Instaladas em sete províncias – Nangarhar, Balkh, Herat, Paktia, Paktika, Helmand e Kandahar –, as unidades oferecem cuidados maternos e pediátricos, aconselhamento, métodos contraceptivos, atendimento de emergência, medicamentos e encaminhamento para casos de alto risco. Elas também funcionam como centros de conscientização comunitária, promovendo educação em saúde, campanhas informativas e vacinação – incluindo contra a COVID-19 e a tuberculose (BCG) – para mais de 20 pessoas por dia.

O médico Ikramullah, que atua em uma das unidades, descreveu a mudança em curso: “Antes, os partos ocorriam em casa, sem qualquer suporte médico, em condições inseguras e sem higiene. Isso está mudando agora, e a população está muito contente. Garantimos partos seguros, além de oferecer vacinação, assistência nutricional e cuidados médicos contínuos para mães e bebês.”

Ikramullah mencionou a pequena Ayesha Qamari como exemplo do progresso. “O impacto dos centros de maternidade já é visível. Este bebê é apenas um dos centenas que estão recebendo exames de saúde e vacinas essenciais. Isso vai ajudar a reduzir a elevada taxa de mortalidade infantil no Afeganistão, uma das mais altas do mundo.” Segundo o Unicef, mais de 57 em cada 1.000 crianças afegãs morrem antes de completar cinco anos.

A mãe de Ayesha compartilhou sua experiência: “Viemos à clínica três ou quatro vezes. Antes, não conseguíamos pagar o transporte até o hospital da cidade. Muitas vezes, as crianças doentes não sobreviviam à longa viagem. Somos muito gratos aos Emirados por terem construído esta clínica perto de nós.”

Além do atendimento à saúde, a iniciativa também está revitalizando a economia local. Pequenos negócios – como serviços de transporte e fornecimento de alimentos – surgiram ao redor das clínicas, e mais de 100 afegãos foram contratados para diversas funções, desde o apoio médico até a administração.

Mawlawi Ameenullah Sharif, diretor de Saúde da Província de Nangarhar, destacou o impacto mais amplo: “Agradecemos aos Emirados pelo investimento na saúde do Afeganistão. Esta clínica era urgentemente necessária e, agora, os mais pobres têm acesso a serviços essenciais, incluindo vacinação, cuidado materno e apoio nutricional.”

As clínicas contam com equipamentos médicos de última geração, energia solar, unidades móveis e ambulâncias, além de profissionais de saúde dedicados. Elas refletem o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a melhoria da qualidade de vida, o empoderamento de mulheres e crianças e o fortalecimento das comunidades locais no Afeganistão.

A expectativa é de que essas unidades beneficiem mais de 100 mil mulheres nos próximos anos, representando um passo transformador rumo ao acesso universal à saúde em algumas das regiões mais carentes do país.