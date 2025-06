Príncipe herdeiro de Abu Dhabi chega a Minsk para cúpula da União Econômica da Eurásia

MINSK, 26 de junho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Minsk, Belarus, onde lidera a delegação dos Emirados Árabes Unidos à reunião do Conselho Supremo da União Econômica da Eurásia, em nome do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

O país participa da reunião como convidado de honra, a convite do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.

O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan está acompanhado por uma delegação oficial que inclui Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid Al Mheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora para Relações Estratégicas no Gabinete do Príncipe Herdeiro; e Ibrahim Salim Mohamed Al Musharrakh, embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Belarus.